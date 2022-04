Inter in finale di Coppa Italia: ecco quando e dove si giocherà l’ultimo atto

L’Inter, dopo undici anni, torna in finale di Coppa Italia grazie al 3-0 nel derby al Milan (vedi articolo). C’è ancora da attendere poco meno di ventiquattro ore per conoscere la rivale, ma intanto si sa già data e presumibilmente luogo.

ULTIMO ATTO! – L’Inter giocherà la finale di Coppa Italia contro una fra Fiorentina e Juventus. Alle ore 21 di oggi la semifinale di ritorno all’Allianz Stadium, coi bianconeri che ripartono dallo 0-1 ottenuto nell’andata al Franchi su autogol di Lorenzo Venuti nel recupero. La partita che assegna il trofeo è in programma mercoledì 11 maggio (orario da definire) allo Stadio Olimpico di Roma. La sede è decisa da regolamento: la Lega Serie A stabilisce come si giochi lì in sede di principio, salvo scelta differente del Consiglio di Lega. Così come per le precedenti partite la diretta TV della finale di Coppa Italia sarà sulle reti Mediaset (scontato sia su Canale 5).