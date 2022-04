Dzeko applaude la prova dell’Inter: «Vittoria di squadra: si va in finale!»

Dzeko, entrato nella ripresa, esulta per il successo dell’Inter contro il Milan in Coppa Italia (qui le pagelle). I nerazzurri di Inzaghi sono in finale.

ATTACCO SPIETATO – Edin Dzeko è entrato nel corso del secondo tempo e ha preso parte alla rotonda vittoria dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Partita dominata dai nerazzurri nel punteggio e accesso in finale meritatissimo per gli uomini di Simone Inzaghi. Il bomber bosniaco, sui propri social, ha pubblicato l’immagine dell’esultanza di gruppo e ha commentato: “Vittoria di squadra: si va in finale!”. Adesso bisogna aspettare l’altra semifinale tra Juventus e Fiorentina per conoscere l’ultima avversaria di coppa. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko