Inter-Cagliari probabile formazione stravolta: le scelte di Inzaghi

Inter-Cagliari con una probabile formazione molto diversa dalla solita per Inzaghi? Sì e non per scelta, ma per il… Giudice Sportivo! Previste più delle due modifiche obbligate, visto che più di un pensiero al Derby di Milano indirettamente verrà fatto anche nel prossimo weekend

PROBABILE FORMAZIONE – Preparazione alla partita più impegnativa del solito per Simone Inzaghi, che contro il Cagliari a San Siro dovrà necessariamente ritoccare la sua Inter titolare. L’assenza per squalifica sia di Benjamin Pavard sia di Lautaro Martinez obbliga due importanti modifiche, rispettivamente in difesa e in attacco. Pronto da braccetto destro Yann Bisseck, che è la prima opzione di Inzaghi senza Pavard. Scalpita anche Alexis Sanchez, che si candida con più possibilità di Marko Arnautovic per sostituire Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo solito ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries a destra, dove l’italiano al momento è favorito ma in Inter-Cagliari alla fine potrebbe anche “scalare” in panchina per fungere da jolly. Per il resto, doppio punto interrogativo. Il rientro di Alessandro Bastoni dal 1′ è ancora da valutare, pertanto Carlos Augusto si tiene in pre-allarme per agire nuovamente da braccetto sinistro in difesa. Inzaghi ragiona anche sull’utilizzo di Henrikh Mkhitaryan, diffidato in Serie A e di conseguenza a rischio per il Derby di Milano. Qualora finisse in panchina finalmente il “bomber” Davide Frattesi avrebbe una chance dall’inizio. Fascia di capitano destinata a Nicolò Barella, chiamato a trainare l’Inter verso la seconda stella. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Cagliari di Serie A, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Cagliari: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.