Inter-Borussia Moenchengladbach: torna Bastoni, Conte lo lancia dal1′?

Alessandro Bastoni Inter

Mercoledì sera, ore 21, calcio d’inizio di Inter-Borussia Moenchengladbach, prima giornata del raggruppamento B di Champions League, che comprende anche Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Antonio Conte spera di recuperare Alessandro Bastoni per mettere a posto la difesa. Nell’undici titolare potrebbe fargli spazio Aleksandar Kolarov

SOLIDITÀ CERCASI – Archiviata la dolorosa sconfitta nel derby, Antonio Conte prepara l’esordio stagionale in Champions League. Inter-Borussia Moenchengladbach rappresenta un’occasione importante per riallinearsi col percorso di crescita profilato dal tecnico pugliese. Le 8 reti subite, in sole 4 gare di campionato, rappresentano un fastidioso campanello d’allarme che il tecnico sembra intenzionato a cogliere. Ecco perché Conte sta pensando di lanciare Alessando Bastoni dal 1′ all’esordio stagionale in Champions. Il classe ’99, risultato negativo al tampone sabato mattina, non è potuto scendere in campo contro il Milan per questione di ore. Adesso, l’ex Atalanta ha messo nel mirino il Borussia Moenchengladbach. L’Inter dovrebbe schierare Stefan de Vrij al centro della retroguardia, con Danilo D’Ambrosio a completare il reparto, poiché Milan Skriniar terminerà la quarantena (in Slovacchia) soltanto domani. Momento delicato anche per Aleksandar Kolarov, che sta cercando di adattarsi all’approccio difensivo del suo tecnico, e difficilmente verrà riproposto dall’inizio.