Sconcerti: “Inter, c’è troppa pressione! Vedi Eriksen. Brozovic deludente”

Mario Sconcerti

Inter con troppa pressione, ne è sicuro Mario Sconcerti che nel corso del suo intervento su “TMW Radio” dice la sua riguardo i nerazzurri e in particolare la gestione di Christian Eriksen.

LEGGEREZZA E PRESSIONE – Inter ancora con poca leggerezza e troppa pressione, queste il parere di Mario Sconcerti, noto giornalista italiano, ai microfoni di “TMW Radio”: «Io credo che un contratto come quello che ha Conte, vincoli lui stesso e la società, la quale sta ancora pagando anche il vecchio ingaggio di Spalletti. Sono stati fatti ulteriori acquisti ma c’è anche molta attenzione sugli investimenti. In questa Inter non vedo leggerezza, perché c’è troppa pressione. Basta vedere il ruolo che sta ricoprendo Christian Eriksen, dalle prestazioni abbastanza scadenti di Marcelo Brozović. Nel calcio serve esperienza e questa Inter ha già perso punti nelle ultime 2 partite».