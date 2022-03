Inter, attacco appannato. Barella ancora sottotono: le pagelle – CdS

L’Inter non sa più vincere e senza de Vrij e soprattutto Marcelo Brozovic senza una squadra depotenziata. A centrocampo anche Nicolò Barella non sembra più quello di una volta. Di seguito le pagelle di Inter-Fiorentina secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter sbaglia ancora una volta l’approccio contro la Fiorentina e in un San Siro col tutto esaurito. Altro pareggio dopo Torino, la squadra delude ancora soprattutto nel primo tempo. Bene tutta la difesa, soprattutto il solito Milan Skriniar spostato anche nel ruolo di centrale nei tre, impedisce a Piatek di muoversi: voto 7. Dumfries nel secondo tempo punta dritto la porta e sfrutta l’assist di Ivan Perisic dalla parte opposta per colpire di testa e trovare l’1-1: voto 7, è il migliore in campo. Il croato dalla parte opposta torna a spingere anche se non con continuità, l’assist perdona tutto: voto 6. Il centrocampo soffre l’assenza di Marcelo Brozovic, soprattutto Nicolò Barella che marcia in meno rispetto al suo momento d’oro, e perde anche Torreira in occasione del gol viola: voto 5. Male soprattutto l’attacco dell’Inter, rimasto a secco anche questa sera: appannato in fase di conclusione, il solo Lautaro Martinez ci prova con un possibile calcio di rigore (che non c’è): voto 5 per lui ed Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.