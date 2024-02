Inter-Atlético Madrid 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Atlético Madrid è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024.

VINTA! – Dopo tante occasioni sbagliate Marko Arnautovic si prende una clamorosa rivincita: è lui l’inatteso uomo copertina della vittoria dell’Inter! Un gol liberatorio, a undici minuti dal 90′, che permette di prendersi un minimo ma fondamentale vantaggio sull’Atlético Madrid. E la cosa incredibile è che poteva anche essere più largo il punteggio, se non fosse stato per gli errori proprio di Arnautovic sullo 0-0 e di Lautaro Martinez, oggi insolitamente in serata no come Hakan Calhanoglu. Ritorno al Civitas Metropolitano fra tre settimane (martedì 13 marzo alle ore 21), da capire se potrà farcela Marcus Thuram uscito all’intervallo per infortunio. Questo il tabellino di Inter-Atlético Madrid.

INTER-ATLÉTICO MADRID 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian (69′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (72′ Frattesi), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Thuram (46′ Arnautovic), Lautaro Martinez (88′ A. Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Buchanan, Asllani, Bisseck, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Atlético Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Giménez (46′ Savic), Hermoso (68′ Reinildo); Molina (68′ Barrios), De Paul, Koke, Saul (54′ Morata); Llorente, Griezmann (78′ Correa).

In panchina: Moldovan, Gomis, Gabriel Paulista, Memphis, Riquelme, Vermeeren.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Arbitro: Istvan Kovacs della federazione rumena (Marinescu – Artene; Fesnic; VAR Fritz; A. VAR Popa).

Gol: 79′ Arnautovic.

Ammoniti: Hermoso, Savic, Morata, Koke (A), Frattesi, Carlos Augusto (I).

Recupero: 1′ PT, 5′ ST.