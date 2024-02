Inter-Atletico Madrid, rivalità Blues: Benji sfida ‘Le Petit Diable’ − CdS

Inter-Atletico Madrid sarà una sfida dal sapore francese. Diversi i transalpini in campo, due entreranno in rotta di collisione: Benjamin Pavard e Antoine Griezmann.

DUELLO FRANCESE − Inter-Atletico Madrid è anche sfida tra amici e connazionali francesi. Oltre a Marcus Thuram, occhio al duello tra Benjamin Pavard e Antoine Griezmann. Da un lato, ‘Benji l’interista’, ormai pedina fondamentale dell’impianto tattico di Simone Inzaghi; dall’altro, il piccolo principe francese, giocatore di innata classe e capace di segnare con la maglia dell’Atletico Madrid 175 gol in 376 presenze. I due nazionali francesi hanno vinto tanto insieme, come il Mondiale 2018 con entrambi assoluti protagonisti, nonché la Nations League 2021. Il percorso nei club è però diverso: Pavard ha vinto tutto col Bayern Monaco (quattro Bundesliga e una Champions League), Griezmann vanta una sola Europa League, come traguardo prestigioso. Certo, a fare da discrimine l’importanza e la valenza dei club in cui hanno giocato: l’Atletico non è il Bayern. Questa sera i due entreranno sicuramente in rotta di collisione e il loro duello potrebbe diventare decisivo ai fini di Inter-Atletico Madrid. A guardarli anche Didier Deschamps, CT della Francia.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua