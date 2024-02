Scatta il Thuram Time: l’Inter punta sull’uomo dai gol pesanti − CdS

Il grande giorno è arrivato, questa sera San Siro aprirà il sipario per Inter-Atletico Madrid. Marcus Thuram è pronto nuovamente a prendersi la scena.

FATTORE TIKUS − L’uomo dai gol pesanti: è ormai questa l’etichetta affibbiata al figlio d’arte Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ieri ha parlato in conferenza stampa insieme a mister Simone Inzaghi, non vede l’ora di scendere in campo contro l’amico Griezmann in Inter-Atletico Madrid. Tikus, 12 centri in stagione, sa segnare solo gol decisivi e importanti. Stasera vuole ripetersi. Quando si alza il livello del confronto, insomma, spesso e volentieri sa come essere decisivo. Ha già fatto male a diverse big. E sovente (8 volte) ha firmato la rete dell’1-0, ovvero quella che ha sbloccato il risultato. Ebbene, Tikus ha fatto centro contro Roma e Lazio, 2 volte, e poi con Fiorentina, Milan, Napoli e Lazio. Il francese ha messo la sua firma anche sull’1-0 contro il Benfica, altra grande d’Europa. Non solo, perché Thuram quando non segna fa causare anche anche autogol. E’ successo sia a Gatti durante Inter-Juventus che ad Angeliño all’Olimpico. Oggi scatta nuovamente la Thuram Time.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno