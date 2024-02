Inter-Atletico Madrid, pochi cambi per Inzaghi ma importanti: la formazione

Inter-Atletico Madrid è sempre più vicina! Dopo la vittoria in campionato con la Salernitana, l’Inter è pronta a ributtarsi nell’avventura europea. L’appuntamento è per martedì, alle 21:00: a San Siro l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Di seguito la probabile formazione nerazzurra con gli unici due cambi, diversi rispetto l’ultima partita.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Non ci sono grandi dubbi di formazione rispetto l’ultima sfida vinta contro la Salernitana, a partire dall’attacco titolare. Ci saranno regolarmente Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Lo stesso vale per il centrocampo, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan che in questa stagione stanno disputando partite di altissimo livello, impossibile rinunciare anche solo a uno di loro e in una partita così importante. Sulle fasce rientreranno i titolari, cioè Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra, al posto di Denzel Dumfries. Pochi, ma buoni: i cambi sulle fasce non saranno da sottovalutare. Anzi, la chiave della partita potrebbe proprio svilupparsi sulle corsie esterne, con i titolari che tornano dal 1′. In difesa mancherà Francesco Acerbi infortunato, quindi si rivedrà Stefan de Vrij al centro. Confermati Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard rispettivamente sul centro-sinistra e sul centro-destra.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.