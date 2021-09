Inter-Atalanta, nuovo scontro diretto in vista. Ma questo vale di più

Inter-Atalanta è la supersfida in programma oggi alle ore 18 al Meazza. Si affrontano due big della Serie A, in quello che può essere definito un nuovo test dopo quanto visto a Firenze.

NUOVA PROVA – Inter-Atalanta ripete un po’ quanto già visto martedì contro la Fiorentina. I campioni in carica affrontano una squadra in crescita, che sta trovando continuità di risultati e che punta a fare bene. Servirà quindi una prova di spessore come quella del secondo tempo del Franchi, per riuscire ad avere la meglio sull’ex (che da un po’ non parla del suo passato milanese) Gian Piero Gasperini. Come l’anno scorso, dove la difesa di ferro fu la chiave per un 1-0 fondamentale nella rincorsa al titolo. Vincere anche oggi vorrebbe dire, oltre alla prova di forza, aver superato il primo scoglio del campionato, per poi pensare alla Champions League e a sistemare la classifica lì. Intanto c’è da fermare l’Atalanta e i suoi tanti riferimenti offensivi, non solo Duvan Zapata che poteva giocare a maglie invertite.

IL RITORNO – Nell’Inter, che darà in mattinata i convocati per l’Atalanta, ci sarà anche Joaquin Correa. Il Tucu ha recuperato, ma avendo solo un allenamento sulle gambe è scontato che Simone Inzaghi parta con la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I dubbi sono sulle fasce, mentre il tecnico ha detto a chiare lettere che non penserà alla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Nell’Atalanta ha recuperato Matteo Pessina, a differenza di Luis Fernando Muriel, e Gasperini deve scegliere se rischiarlo dal 1′ o a gara in corso (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Atalanta: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).