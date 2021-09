Inter-Atalanta è Inzaghi contro Gasperini: il bilancio tra i due allenatori

Inter-Atalanta di stasera (ore 18.00) vedrà sfidarsi Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Il bilancio tra i due allenatori è in sostanziale equilibrio.

BILANCIO TOTALE – Stasera si gioca Inter-Atalanta, che rappresenta la tredicesima sfida tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi diventa così il più affrontato dall’attuale mister dei Campioni d’Italia. Tredici incontri totali tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio quasi in equilibrio. L’ago della bilancia, al momento, pende leggermente a favore di Gasperini. L’ex allenatore dell’Inter è infatti a 5 vittorie totali, mentre Inzaghi si ferma a 4 vittorie. Tuttavia le vittorie vanno anche ponderate. Tra queste c’è infatti la finale di Coppa Italia 2018/19, in cui la Lazio di Inzaghi batte nettamente 2-0 l’Atalanta di Gasperini.

ULTIMI INCONTRI – Quella finale rimane tuttavia la penultima vittoria per Inzaghi, che oggi in Inter-Atalanta ha l’occasione di pareggiare i conti. Nelle ultime due stagioni, infatti, Gasperini ha raccolto 3 delle 5 vittorie contro l’ex biancoceleste. Un filotto che comprende anche i quarti di finale della scorsa Coppa Italia, dove l’Atalanta si impone per 3-2 in casa. Quattro giorni dopo, sempre a Bergamo, si gioca la stessa sfida in Serie A: Inzaghi serve prontamente la vendetta, vincendo 1-3. Le sfide tra i due tecnici sono inoltre ricche di reti: la prima in assoluto, del 21 agosto 2016, termina 4-3 per Inzaghi. Che nel complesso, però, è sotto di una rete: il bilancio recita 25 a 24 per Gasperini.