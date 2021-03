Ilicic pronto a entrare dalla panchina, osservato speciale di Inter-Atalanta

Secondo quanto riporta Alessandro Alciato, inviato di “Sky Sport” a San Siro, Josip Ilicic dovrebbe quasi sicuramente partire dalla panchina in Inter-Atalanta. Sarà proprio lui il possibile osservato speciale di Gian Piero Gasperini, nel caso dovesse decidere di schierarlo per uno spezzone di partita.

OSSERVATO SPECIALE – Con lo schieramento di Pessina dietro a Duvan Zapata e Luis Muriel in attacco, Josip Ilicic dovrebbe partire quasi sicuramente dalla panchina in vista di Inter-Atalanta di questa sera. Lo sloveno potrebbe comunque entrare per uno spezzone di partita, anche in base a come si metterà il risultato. Chiaramente sarà l’osservato speciale di Gian Piero Gasperini, che lo ha punzecchiato nell’ultimo periodo. Sta ora allo sloveno riprendersi il posto da titolare, anche in vista della trasferta della prossima settimana in Champions League contro il Real Madrid.