Genoa, rifinitura svolta: le ultime prima del match contro l’Inter

Il Genoa ha svolto la rifinitura prima del match contro l’Inter, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, in programma oggi venerdì 29 dicembre alle ore 20.45.

LIMATURE FINALI – A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Genoa prima della gara contro l’Inter. “Pronti a varcare le colonne e vedere l’effetto che fa. In mattinata il Genoa ha aperto e chiuso la parentesi del risveglio neuro-muscolare, impastato con le ultime indicazioni, sui campi del centro sportivo intitolato a Signorini. Un blitz per mettere a punto i dettagli e spezzare la giornata prima del trasferimento allo stadio. In tarda mattinata sarà ufficiale l’elenco dei convocati: in assenza di sorprese last minute, organico al completo. Nelle prossime ore mister Gilardino comunicherà al gruppo la formazione di partenza, tenendo in caldo le variazioni sulla scacchiera elaborate in settimana“.

UP THE SCARVES – “Al minuto 12 della partita la Gradinata Nord, “Up the scarves”, darà il la a una sciarpata che coinvolgerà tutti i settori dello stadio. Un anno da ricordare, il 2023, in campo e fuori con la promozione bellissimA e ‘only one year’. In tribuna personalità di spicco ed emissari scouting per conto di club stranieri. Sono all’asta intanto le felpe realizzate dallo sponsor Pulsee Luce e Gas, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, utilizzate all’ingresso in campo per la sfida con il Monza. A questo link è possibile acquistarle contribuendo alla campagna benefica: www.memorabid.com/genoa“.

Fonte: GenoaCFC.it