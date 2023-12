Dimarco rinnova con l’Inter? Manchester United lo vuole! E propone un attaccante

Mentre Federico Dimarco è a un passo dal rinnovare il suo contratto con l’Inter, dall’Inghilterra i colleghi del Sun fanno sapere che il Manchester United si è interessata all’esterno italiano, proponendo un attaccante come possibile pedina di scambio.

INTERESSE – Le prestazioni di Federico Dimarco non sono passate inosservate alle big europee. Dopo la scorsa stagione, dove si parlava addirittura di Real Madrid, ora si è fatto avanti anche il Manchester United. Secondo i colleghi inglesi, la dirigenza di Old Trafford vorrebbe inserire Anthony Martial come possibile contropartita. L’Inter per il suo esterno non chiede meno di 60 milioni. Cifra ad oggi fuori portata per il Manchester United, nonostante il supporto finanziario di Jim Ratcliffe.

Fonte: The Sun