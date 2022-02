Genoa-Inter, Inzaghi in attacco torna a schierare la coppia titolare – SM

Genoa-Inter si giocherà questa sera alle 21. I nerazzurri devono rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Sassuolo e, soprattutto, ritrovare il gol in campionato. In attacco, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarà un solo ballottaggio.

IN ATTACCO – Genoa-Inter, Simone Inzaghi predica calma e non è preoccupato per l’attacco nerazzurro. La squadra produce ma non concretizza, ecco perché il gol non deve diventare un’ossessione, soprattutto per Lautaro Martinez, a secco ormai da troppe giornate. Questa sera in attacco dovrebbe rivedersi la coppia titolare formata da Edin Dzeko e l’attaccante argentino, anche se quest’ultimo rischia il ballottaggio con Alexis Sanchez, che scalpita in panchina.

Fonte: Sportmediaset