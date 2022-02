Genoa-Inter, un solo dubbio per Inzaghi: il favorito per affiancare Dzeko

Tra poche ore in campo Genoa e Inter per il match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A: il dubbio di Inzaghi in attacco.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi confermerà il solito 3-5-2 in Genoa-Inter, partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma oggi alle ore 21. Handanovic in porta. In difesa ritorno di Alessandro Bastoni dopo la squalifica, accanto a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Sulle fasce Denzel Dumfries e Ivan Perisic che formeranno la linea di centrocampo con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Hakan Calhanoglu. In attacco Edin Dzeko con Lautaro Martinez (in vantaggio) o Alexis Sanchez.

Fonte: Sport.Sky.it