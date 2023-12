Genoa-Inter, per Gilardino rosa al completo: due incognite dal 1′ – TS

Alberto Gilardino sorride di fronte al suo gruppo di lavoro completo prima di Genoa-Inter. Ecco alcuni dei calciatori che secondo TuttoSport potrebbero essere in campo nel match.

SCELTE – Domani sera si torna in campo per Genoa-Inter, in programma allo stadio Luigi Ferraris di Marassi alle ore 20:45. Per l’occasione Alberto Gilardino potrà contare su tutti i giocatori della sua rosa. Anche Junior Messias e Mateo Retegui, infatti, sono tornati a disposizione dell’allenatore rossoblù. I due attaccanti, però, sono stati fuori dal campo per un po’ a causa di distrazioni muscolari, dunque non hanno 90 minuti nelle gambe. La loro presenza dal primo minuto in Genoa-Inter è una delle incognite della formazione di Gilardino. Di ritorno, con una maglia sicuramente da titolare, c’è anche un Kevin Strootman ormai recuperato. Fra le certezze c’è pure la coppia Albert Gudmundsson – Caleb Ansah Ekuban, che ha fatto male anche la Juventus firmando il gol del pareggio e nell’ultima di campionato contro il Sassuolo. Infine, in Genoa-Inter Gilardino potrà sfruttare Ruslan Malinovskyi, in grande forma e utilizzabile in maniera produttiva in più di un ruolo in campo.

Fonte: TuttoSport – Maurizio Moscatelli