FOTO – Ludogorets-Inter, Young carico: “Preparazione alla sfida di domani”

Ludogorets-Inter è la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì alla “Ludogorets Arena” alle ore 18.55. Ashley Young, così come Godin (vedi articolo), si prepara alla sfida con un messaggio su Instagram

PREPARAZIONE – Ludogorets-Inter è la sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra nerazzurra è partita oggi per la Bulgaria senza tanti titolari che Antonio Conte ha preferito lasciare a riposo in vista della Sampdoria (vedi articolo). Ashley Young è carico in vista della sfida europea: “Preparazione alla sfida di domani”, scrive su Instagram.