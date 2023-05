Fiorentina-Inter, la Curva Nord si prepara: «Coreografia degna dell’evento»

Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia, andrà in scena questa sera allo “Stadio Olimpico. La Curva Nord prepara una coreografia spettacolare

INDICAZIONI − Stasera Fiorentina ed Inter si contenderanno la Coppa Italia 2022/2023. La Curva Nord si prepara ad un’altra grande coreografia per celebrare l’atteso evento. Queste le indicazioni fornite ai tifosi sulla pagina ufficiale: “Anche per oggi e con grande fatica, dato l’impegno infrasettimanale ed i tempi strettissimi, i ragazzi guidati dal Covo hanno preparato una coreo degna dell’importanza dell’evento. Dopo le fatiche dei derby, l’instancabile nucleo operativo della Nord non ha voluto risparmiarsi neppure per un questo importantissimo appuntamento a cui tutti teniamo. Chiediamo a tutti rispetto per il duro lavoro realizzato dai nostri ragazzi e la massima collaborazione. La coreo è ricca di dettagli e i cartoncini non devono esser spostati in fase di afflusso in curva nord e distinti nord. ATTENZIONE !!!IL SEGNALE PER ALZARE I CARTONCINI SARÀ RAPPRESENTATO DAL MOMENTO IN CUI SARÀ SVENTOLATA LA BANDIERA AL CENTRO DELLA CURVA NEL MOMENTO IN CUI LE SQUADRE ENTRERANNO IN CAMPO e dopo la coreografia…FUORI LA VOCE”.