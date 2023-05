Inter, con la Fiorentina due aspetti da controllare in fase difensiva

Basandosi sui precedenti stagionali, Fiorentina-Inter avrà in particolari due aree critiche su cui Inzaghi dovrà porre l’attenzione in fase difensiva.

DUE PUNTI CRITICI – Fiorentina-Inter in finale di Coppa Italia sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. Il trofeo in palio in gara secca chiaramente cambierà qualche dinamica. Ma nei due precedenti in Serie A sono emersi due aspetti su cui Inzaghi deve porre la sua attenzione in fase difensiva: gli esterni e gli inserimenti.

AMPIEZZA DA CONTROLLARE – Gli esterni sono una chiave del gioco di Italiano. Sia i terzini che le ali. I primi sono fondamentali in impostazione, e poi arrivano in rifinitura coi cross. I secondi sono quelli che devono trovare gli spunti risolutivi in fase offensiva. Controllare l’ampiezza sarà un tema della partita. Nella sfida di andata in campionato l’Inter aveva sofferto proprio questa specifica del gioco avversario. Mostrando chiare difficoltà a difendere sulle fasce. E quindi ecco la prima area a cui Inzaghi deve rivolgere la sua attenzione. Al ritorno invece decisivo è stato un inserimento.

PROBLEMA INSERIMENTI – Una conseguenza della ricerca dell’ampiezza è che la difesa avversaria è costretta ad allargarsi. Allentando le maglie in zona centrale. E qui i centrocampisti possono trovare spazi in cui far male. Nel 4-2-3-1 di Italiano ci sono sempre due giocatori pronti ad occuparsi di questa parte del piano tattico. Una fattispecie che, in generale, l’Inter tende a soffrire. Pensate, per fare un esempio recente, ai gol del Sassuolo. E quindi ecco la seconda zona critica a cui Inzaghi dovrà fare attenzione. Due potenziali fattori chiave della finale.