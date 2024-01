Fiorentina-Inter, Italiano studia lo sgambetto: un rientro dal 1′

La Fiorentina e Vincenzo Italiano pronti per la sfida di questa sera contro l’Inter. Al Franchi si rivede anche Nico Gonzalez pronto a rientrare in campo a gara in corso.

RITORNO – A poche ore dalla delicata sfida tra Fiorentina e Inter al Franchi, il tecnico della Viola lavora per definire la formazione ufficiale e preparare lo sgambetto ai super campioni d’Italia. La Fiorentina, in una sera difficile, vuole provare a vincere e ridare una sterzata dopo un girone difficile e complicato. Con l’arrivo dell’Inter a Firenze, Vincenzo Italiano ritrova il sorriso visto il rientro nei disponibili di Nico Gonzalez. Le ultime battute in campo erano state prima di Natale in Conference League, poi il brutto infortunio e lo stop per una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Stop muscolare in un momento delicato per la sua Fiorentina: addio alla Coppa Italia e assenza sicura alla Supercoppa Italiana. Adesso invece, il ritorno di Nico Gonzalez nei convocati dei gigliati.

ATTENZIONE – L’attaccante argentino riparte dalla panchina, ma Italiano è pronto a puntare su di lui e a metterlo in campo a gara in corso. Dopo settimane di stop e un muscolo che sta rientrando, adesso la Fiorentina ha la possibilità di ripartire dal suo uomo migliore. Per lui cresce l’attesa di rimettersi la maglia: ma questo andrà fatto con tutta la cautela del caso. Al Viola Park sono pronti a seguirlo attentamente senza accelerare i tempi come fatto in passato, con la certezza che rientrerà a pieno ritmo già dalle prossime partite. Adesso la speranza di rivederlo davvero – e non a parole – in campo contro l’Inter.