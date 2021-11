Fantacalcio Inter: i consigli per la 15ª giornata di Serie A (Inter-Spezia)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la quindicesima giornata di campionato, Inter-Spezia

SUBITO IN CAMPO − Non c’è nessun attimo di respiro per la Serie A che oggi ritorna in campo con la quindicesima giornata del suo calendario. Nemmeno il tempo di festeggiare o piangere per i propri risultati, che i fantallenatori sono chiamati nuovamente a schierare la formazione al Fantacalcio. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

CACCIA AL POKER − L’Inter arriva con lo Spezia reduce da tre vittorie consecutive contro Napoli, Shakhtar Donetsk e Venezia. Per i ragazzi di Simone Inzaghi la vetta adesso dista solamente quattro punti (Napoli capolista) con i cugini del Milan ad un solo punto di distanza. Il fischio d’inizio del match sarà mercoledì 1 dicembre alle ore 18.30 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese di Inter-Spezia.

INTERISTI DA FANTACALCIO − In ottica Fantacalcio, Inter-Spezia potrebbe risultare molto vantaggiosa per i fantallenatori che hanno in squadra uomini nerazzurri. Da Edin Dzeko – capocannoniere nerazzurro con sette reti in 14 partite – passando per Lautaro Martinez, in gol da due gare di campionato consecutive. Dal momento che si tratta di un turno infrasettimanale, Inzaghi potrebbe optare anche per un mini turnover nonostante qualche problema di infortuni. Occhio, dunque, agli scalpitanti Federico Dimarco e Denzel Dumfries, il quale potrà conquistare più spazio dopo lo stop di Matteo Darmian. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio agli anticipi odierni delle 18.30 Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Inter-Spezia.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai giocatori schierabili in Inter-Spezia tra le fila nerazzurre, occhio come accennato poc’anzi a Lautaro Martinez. Il Toro è in un periodo di buona forma, dal momento che è reduce da due gol consecutivi in Serie A. Contro lo Spezia è ovviamente da schierare anche per dare conferma alla regola del non c’è due senza tre.

Da schierare anche il jolly Federico Dimarco che sarà in campo o da esterno per far rifiatare Perisic oppure da terzo come a Venezia. In entrambi i casi, il classe ’97 è una certezza sia per l’Inter che per il Fantacalcio. Il bonus, inoltre, non fa paura a Dimarco che contro lo Spezia ha notevoli chance di far felice i propri fantallenatori.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Nonostante Arturo Vidal dovrebbe scendere dal 1′ per dare fiato a Barella non esalta in ottica fantacalcio. Meglio varare pertanto verso un altro giocatore poiché il cileno potrebbe anche prendere qualche cartellino negativo per il malus.

POSSIBILE SORPRESA − Infine, per quanto riguarda le possibili sorprese in Inter-Spezia, occhio a Denzel Dumfries. Il laterale dovrebbe giocare dal 1′ al posto di Matteo Darmian. Per l’olandese, si tratta di un’ottima chance per mettersi in risalto dopo un inizio di stagione altalenante.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter ha perso Ranocchia e Darmian. Inoltre, neanche de vrij ha recuperato. Dubbio Sanchez. Out anche i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.