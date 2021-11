Inter-Spezia, Inzaghi prova a risolvere i problemi in difesa: la situazione

Inter di Simone Inzaghi con problemi in difesa in vista della partita in programma domani in casa contro lo Spezia: la situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Simone Inzaghi proverà a risolvere i problemi in difesa in vista di Inter-Spezia con l’allenamento del pomeriggio. Gli mancano 3 difensori importanti, Stefan de Vrij in primis, ma anche Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Probabile la conferma di Alessandro Bastoni al centro della difesa con Milan Skriniar. Da capire se ci sarà Ivan Perisic sulla corsia sinistra oppure se verrà dato un turno di riposo al croato spostando Federico Dimarco più in avanti e inserendo Danilo D’Ambrosio. Si potrebbe rilanciare Denzel Dumfries, che potrebbe approfittare dello stop di Darmian, trovando continuità. In avanti Edin Dzeko potrebbe partire dalla panchina con in campo Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

Fonte: Sky Sport – Andrea Paventi