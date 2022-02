Dumfries torna titolare. Pronto a sgroppare sulla destra

L’Inter trova il Napoli sul suo percorso. Alle 18 al Maradona i nerazzurri devono difendere il primo posto dall’assalto della banda di Spalletti. Simone Inzaghi, squalificato, ha pochi dubbi sulla formazione. A destra partirà titolare, dopo il riposo in Coppa Italia, Denzel Dumfries.

TITOLARITA’ – L’Inter alle 18 si gioca tutto contro il Napoli. La sfida persa nel derby con il Milan non deve pesare con i nerazzurri che devono tornare a macinare punti contro i partenopei. Spalletti e i suoi sono una diretta rivale per lo scudetto e per questo è importante uscire da questo tour de force atterrando in piedi. DenzelDumfries è pronto a riprendersi la scena dopo la panchina contro la Roma in Coppa Italia. L’olandese ormai è divenuto un fattore e contro il Napoli dovrà spingere forte per insidiare la difesa dei partenopei. Da quella parte ci saranno Mario Rui e Insigne che negli anni hanno affiatato il loro modo di giocare e i loro meccanismi. Dunque una catena di sinistra difficile per Dumfries ma che contro il Milan ha saputo tenere a bada sia Leao sia Theo Hernández, non due a caso. Riuscirà l’olandese a ripetere l’ottima prova del derby?