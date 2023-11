Kwiatkowski disastro in PSG-Newcastle: l’UEFA lo toglie dal girone Inter!

Ieri sera in PSG-Newcastle United si è assistito a un rigore più che discutibile, che ha di fatto falsato il risultato. La decisione dell’UEFA, all’indomani della partita, penalizza il VAR Kwiatkowski con riflessi anche sul girone dell’Inter.

LO STOP – L’UEFA “blocca” Tomasz Kwiatkowski, l’arbitro che ieri era al VAR in PSG-Newcastle United. In pieno recupero ha mandato il direttore di gara Szymon Marciniak al monitor per un tocco di mano accidentale di Valentino Livramento, che aveva prima respinto il pallone col petto. È arrivato poi un rigore, trasformato da Kylian Mbappé al 98′ per un pareggio (1-1) che sposta moltissimo in classifica. Decisione che all’UEFA non è certo piaciuta, visto che le linee guida indicano come non si debba fischiare rigore quando c’è un precedente tocco dello stesso giocatore con un’altra parte del corpo. Per questo motivo, Kwiatkowski è stato rimosso dal VAR di Real Sociedad-Red Bull Salisburgo, l’altra partita del Gruppo D di Champions League oltre a Benfica-Inter. Doveva esserci lui, con assistente il turco Alper Ulusoy, mentre ora ci sarà al suo posto il tedesco Marco Fritz. Kwiatkowski per ora è confermato assistente VAR di Friburgo-Olympiakos, domani in Europa League. Curiosamente era il VAR della finale della scorsa Champions League Manchester City-Inter, sempre con Marciniak.