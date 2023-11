Benfica-Inter Primavera 0-0 al 45′: poche occasioni in Youth League

Si è appena concluso, sullo 0-0, il primo tempo di Benfica-Inter di UEFA Youth League. Finora al Benfica Campus di Seixal regna l’equilibrio, con poche occasioni sia per i padroni di casa sia per la squadra di Chivu. Segui il LIVE della partita per la ripresa.

BENFICA-INTER, PRIMO TEMPO – Pochissimo da segnalare in una partita che invece per l’Inter sarebbe determinante per mantenere vive le speranze di qualificazione. Prima conclusione all’8′ di Ivan Lima, con Francesco Stante che di testa mette in corner. Al 18′ cross su schema di Daniele Quieto, colpo di testa di Leonardo Bovo ad anticipare l’uscita a vuoto del portiere di casa Marcel Mendes-Dudzinski ma non trova lo specchio. Da corner prova la traiettoria particolare Rafa Luis al 21′, in questo caso Alessandro Calligaris è bravo a smanacciare. Due minuti dopo il portiere dell’Inter blocca facile un destro da fuori (unico tiro in porta del primo tempo) di capitan Diogo Prioste per il Benfica. Nel finale rischia ancora Mendes-Dudzinski, sulla pressione di Quieto, ma riesce a evitare che il giocatore nerazzurro gli tolga il pallone. Si chiude con un minuto di recupero, a parte alcune conclusioni da fuori (dello stesso Quieto e di Luca Di Maggio) non c’è nulla di pericoloso.

BENFICA-INTER UEFA YOUTH LEAGUE – 0-0 AL 45′