Correa, Real Madrid-Inter lontana. Attesa per l’infortunio

Correa ieri è uscito per infortunio al 58′ di Roma-Inter. Si attendono ulteriori novità sulle sue condizioni, ma al momento è molto difficile (per non dire quasi impossibile) che possa giocare contro il Real Madrid.

ASSENZA DI FATTO CERTA – Sono ridotte al minimo le speranze di vedere Joaquin Correa in Real Madrid-Inter martedì alle ore 21 in Champions League. Quello subito dal Tucu contro la Roma è un infortunio muscolare, la prima diagnosi parla di risentimento ai flessori della coscia sinistra. L’argentino dovrà essere valutato nei prossimi giorni, ma con una trasferta da preparare in poche ore (già domani la partenza per la Spagna) è da escludere un suo recupero immediato. La speranza è che possa tornare già prima della fine del 2021 (prima di Natale ci sono Cagliari, Salernitana e Torino), se ne saprà qualcosa a breve. Per ora, intanto, Correa va messo fra gli indisponibili per lo scontro che vale il primo posto del Gruppo D.