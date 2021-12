VIDEO – Napoli-Atalanta 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Atalanta, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.

SORPASSATI – Napoli-Atalanta 2-3 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Un punto in due partite dopo il 4-0 alla Lazio e il Napoli perde la vetta venendo superato da Milan e Inter. L’Atalanta arriva di gran carriera, portandosi a -4 dal primo posto. Ospiti avanti al 7′ con un’azione di forza dell’ex Duvan Zapata, che serve Ruslan Malinovskyi per lo splendido sinistro dal limite sotto la traversa. La risposta del Napoli arriva di rabbia al 40′, quando Piotr Zielinski due volte va al tiro e riesce a pareggiare. Due minuti dopo l’inizio della ripresa punteggio capovolto, con Kévin Malcuit che manda in campo aperto Dries Mertens (partito nella sua metà campo senza opposizione) per il destro del vantaggio. L’Atalanta non si scoraggia, tanto che subito dopo Zapata colpisce il palo di testa. Al 66′ Rafael Toloi manda nello spazio l’altro difensore Merih Demiral, destro potente ed è il pareggio. Inerzia che cambia e cinque minuti dopo i bergamaschi la ribaltano, con assist del subentrato Josip Ilicic per Remo Freuler il cui sinistro batte David Ospina. L’ultima chance è per Andrea Petagna, ma il suo tiro è alto. Si dispera Luciano Spalletti, in tribuna per squalifica, è il secondo KO del Napoli dopo quello con l’Inter.

Video con gli highlights di Napoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.