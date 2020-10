Conte presenta Shakhtar Donetsk-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Condividi questo articolo

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Shakhtar Donetsk-Inter, match della seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare dopo la prima vittoria nel mese di ottobre, quella contro il Genoa. Shakhtar Donetsk-Inter è già un crocevia fondamentale per il discorso qualificazione in Champions League, dopo il passo falso col Borussia Monchengladbach. Con lui ci sarà anche un giocatore, ancora da rendere noto. Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, parlerà alle ore 17.30. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18.55 al NSK Olimpiyskyi di Kiev nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento allo stadio della partita a partire dalle ore 18.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.