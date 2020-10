VIDEO – Fiorentina-Udinese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Gaetano Castrovilli Fiorentina

Fiorentina-Udinese, posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DI NUOVO I TRE PUNTI – Fiorentina-Udinese 3-2 nel posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A. La Fiorentina ritrova la vittoria che mancava dalla prima giornata, con Giuseppe Iachini che ora respira davvero. Undici minuti ed è Gaetano Castrovilli a sbloccare la situazione, con un’azione corale chiusa da un cross di Cristiano Biraghi per il suo tocco a centro area. Il centrocampista al 21′ si trasforma in uomo assist e mette in mezzo una palla dolce per il colpo di testa di Nikola Milenkovic: 2-0. A due minuti dall’intervallo riduce lo svantaggio l’Udinese, con un cross di Rodrigo de Paul sporcato che Stefano Okaka mette dentro di testa. Ancora Castrovilli, al 51′, riporta a due i gol di distanza con un destro dopo una serie di rimpalli in area con Biraghi. Fa doppietta pure Okaka, a quattro minuti dal termine e di nuovo di testa (cross di Gerard Deulofeu), ma è troppo tardi per i friulani. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.