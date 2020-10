VIDEO – Juventus-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Juventus-Verona, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RISCHIO DISTACCO – Juventus-Verona 1-1 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. La Juventus si ferma come a Crotone: stavolta è il Verona a imporre il pari ai bianconeri. Buon primo tempo dell’Hellas, che segna anche con Ebrima Colley ma il VAR giustamente annulla per fuorigioco. La pressione della Juventus col passare dei minuti inevitabilmente sale: Juan Guillermo Cuadrado, con un tiro a botta sicura, prende la traversa. A dieci secondi dall’inizio del recupero il colombiano manda in porta Alvaro Morata: tocco sotto e palla in rete. 1-0? No, perché anche lo spagnolo è in leggero fuorigioco e interviene il VAR a segnalarlo. Al 55’ entra Andrea Favilli ed è un inserimento clamoroso, perché l’ex di serata cinque minuto dopo riceve una gran palla da Mattia Zaccagni e con un rigore in movimento sblocca il match. Subito dopo, peraltro, Favilli si fa male ed esce: la sua partita dura sette minuti netti. La Juventus si riversa in attacco, facendo diventare il match un assedio. Paulo Dybala, al rientro da titolare, colpisce la traversa con un sinistro deviato, mentre Leonardo Bonucci esce per infortunio muscolare. Al 77’ il pareggio, con Dejan Kulusevski che supera in dribbling Marco Davide Faraoni e col sinistro trova l’angolo opposto. Nel terzo minuto di recupero Dybala cerca in tutti i modi lo spazio per il tiro, quando lo trova Silvestri salva. Il portiere dell’Hellas si oppone anche al 94’ su Juan Guillermo Cuadrado, che ha anche l’ultima occasione del match con un tiro murato. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.