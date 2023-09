Calhanoglu verso Empoli-Inter, per lui in arrivo un grande traguardo

Calhanoglu recuperato e a disposizione per il match tra Empoli e Inter di domani all’ora di pranzo. Il turco staccherà un traguardo di prestigio

RIENTRO − Allarme rientrato per Hakan Calhanoglu, che già domani potrebbe rientrare dal primo minuto per giocare Empoli-Inter. Il turco è mancato nell’ultima uscita a San Sebastian contro la Real Sociedad per un affaticamento muscolare. La sua assenza è stata molto evidente, con Kristjan Asllani, ancora acerbo nel ruolo di play e leader davanti la difesa. L’Inter, orfana dell’ex Milan, ha galleggiato nel limbo dell’Anoeta non senza affanni subendo la grande tempesta basca per oltre 60′. Senza le geometrie e i tempi di gioco del turco, la squadra di Simone Inzaghi ha visto i fantasmi. Domani al Castellani si riprenderà il posto da titolare.

TRAGUARDO − Quella contro l’Empoli sarà peraltro una partita storica per lui perché sarà la numero 100 con la maglia dell’Inter. Cifra tonda, che permetterà a Calhanoglu di entrare nel prestigioso club dei centenari nerazzurri. Ad oggi, il turco, tra tutte le competizioni è arrivato a quota 99 presenze: 71 in Serie A, 18 in Champions League, 8 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Insomma, un traguardo prestigioso e importante per l’ex Milan, passato ormai tre anni anni fa sull’altra sponda del Naviglio senza nessun rammarico.