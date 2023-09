Inter a Empoli per migliorare 5 primati in Serie A: Inzaghi da record

Inter prima e a tratti primissima in Serie A ma non bisogna prendere sottogamba l’impegno in casa del fanalino di coda Empoli. La squadra di Inzaghi ha più di uno stimolo per offrire la prestazione perfetta, che garantirebbe la conferma di praticamente tutti i primati stagionali

SQUADRE IMBATTIBILI – L’attuale classifica di Serie A vede sempre l’Inter di Simone Inzaghi in vetta con 12 punti. A inseguirla è il sorprendente Lecce di Roberto D’Aversa, che si trova a una sola lunghezza dopo aver giocato in anticipo la sua quinta giornata. L’incredibile imbattibilità del Lecce, insieme a quella momentanea della Juventus di Massimiliano Allegri (impegnata in casa del Sassuolo, ndr), toglie un altro potenziale primato in solitaria all’Inter dopo le prime cinque uscite stagionali in campionato. Nel lunch match di Empoli, però, la squadra nerazzurra può ancora migliorare la sua bella striscia di primati. Ma per riuscirci non basta mantenere fissa a zero la casella delle sconfitte stagionali, come nel caso del Lecce (ed eventualmente della Juventus).

Serie A: Inter di Inzaghi prima in tutto

REPARTI MIGLIORI – Il primo posto in Serie A è presto spiegato. L’Inter di Inzaghi è l’unica squadra a punteggio pieno del torneo in corso. Con un’altra vittoria continuerebbe questo record di inizio stagione, andando a quota 15 punti. Con già 13 gol fatti quello nerazzurro è il miglior attacco della Serie A, inseguito dalla Roma di José Mourinho a quota 11. Per mettere al sicuro questo primato servirebbe qualche altro gol. E con appena un gol subìto, l’Inter ha anche la miglior difesa del campionato italiano con la Juventus seconda a una sola lunghezza. Tornare a blindare la porta di Yann Sommer dopo il Derby di Milano garantirebbe ancora la leadership in questa classifica a parte. Il +12 dell’Inter in “differenza reti” dopo quattro giornate parla da sé.

Lautaro Martinez simbolo del primato

MIGLIOR MARCATORE – A questo poker collettivo si aggiunge anche un obiettivo individuale. Se l’Inter ha il migliore attacco in Italia gran parte del merito va attribuito al capitano Lautaro Martinez, che è già a quota 5 reti in campionato e senza rigori. L’Inter al momento vanta anche il miglior marcatore della Serie A, seguito dalla coppia formata da Dusan Vlahovic (Juventus) e Olivier Giroud (Milan) a 4 ma rispettivamente con 1 e 3 rigori. Un primato a rischio in questo weekend nel caso in cui Inzaghi opti per far rifiatare Lautaro Martinez. Un’ipotesi che inizia a perdere quota alla vigilia di Empoli-Inter, partita nella quale Inzaghi non può proprio fare a meno del suo bomber. L’Inter deve riscattare la brutta prestazione dell’esordio internazionale: quale migliore occasione della trasferta di Empoli? Ci sono ben cinque primati stagionali in Serie A da confermare e ottimizzare per l’Inter di Inzaghi, che punta a uno Scudetto da record.