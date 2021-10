Calhanoglu da valutare per Lazio-Inter: nuova eredità delle nazionali

Calhanoglu non è in dubbio per Lazio-Inter, ma allo stesso tempo non è al 100%. Sky Sport fa sapere come il turco sia tornato dalla Turchia con un leggero problema fisico.

ALLARME MINIMO – Al momento non ci sono dubbi sulla presenza di Hakan Calhanoglu per Lazio-Inter, ma le condizioni del turco sono da valutare. Doveva rientrare martedì, dopo aver giocato contro la Lettonia, invece lo ha fatto solo ieri. Sky Sport segnala come l’ex Milan abbia un leggero problema alla caviglia: nulla di grave, ma è l’ennesima eredità evitabile dalla sosta per le nazionali. Per Calhanoglu la convocazione, in ogni caso, non dovrebbe essere in discussione.