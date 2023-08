Cagliari-Inter 0-2, il tabellino della partita della 2ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata di Serie A 2023-2024.

IN SCIOLTEZZA – L’Inter fa due vittorie su due e tiene il passo delle altre tre a punteggio pieno (Milan, Napoli e Verona). Niente da fare per il Cagliari, che si salva in avvio su un palo di Lautaro Martinez. Al 21’ però è Denzel Dumfries a firmare il vantaggio, in diagonale su assist di Marcus Thuram. Nove minuti dopo gran giocata in area e a raddoppiare è Lautaro Martinez, tre gol in due giornate. Nel secondo tempo (col Cagliari che aveva perso prima dell’intervallo Leonardo Pavoletti per infortunio) è pura accademia, senza mai soffrire e con Yann Sommer che al 90’ tiene la porta inviolata. Anzi: nel finale prende un altro palo Hakan Calhanoglu. Questo il tabellino di Cagliari-Inter.

CAGLIARI-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Cagliari (4-2-3-1): Radunovic; Zappa (84’ Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Makoumbou, Sulemana (84’ Deiola); Oristanio (46’ Di Pardo), Nandez, Jankto (60’ Azzi); Pavoletti (35’ Luvumbo).

In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Kourfalidis.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (71’ Cuadrado), Barella (71’ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (82’ Sensi), Dimarco (71’ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (77’ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Asllani, Bisseck, Agoumé, Guercio, Sarr, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Mondin – Di Iorio; Ayroldi; VAR Marini; A. VAR Longo).

Gol: 21’ Dumfries, 30’ Lautaro Martinez.

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C).

Recupero: 3’ PT, 5’ ST.