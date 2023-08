Cagliari-Inter, pagelle: Lautaro Martinez padrone 7.5, con lui un altro!

L’Inter vince con particolare dominio contro il Cagliari per 2-0. Denzel Dumfries e Lautaro Martinez chiudono la pratica in nove minuti nel primo tempo. Nella ripresa tempo anche per la gloria di Yann Sommer.

YANN SOMMER 6.5 – Salva la partita con una grandissima parata su un tiro da pochi metri di Azzi. Miracolo, il primo, con la maglia dell’Inter. Risponde presente quando serve.

Cagliari-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6 – Aiuta de Vrij in marcatura su Pavoletti nei cross provenienti soprattutto dalla sinistra. Partita da mestierante anche con Luvumbo nel secondo tempo.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Si conferma ancora ad altissimi livelli. Non passa nemmeno l’aria dalle parti centrali. Finalmente abbiamo ritrovato un grande difensore.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Un’ala più che un difensore. Oristanio non la tocca, il 95 se lo mangia in tutte le zone del campo. Crossa, si permette buste agli avversari e si inserisce come una mezzala pura.

Cagliari-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Un giocatore sicuramente diverso rispetto allo scorso anno, forse la concorrenza lo sta trasformando. Gol di destro ad incrociare su inserimento perfetto.

– dal 71′ JUAN CUADRADO 6 – Una volta punta l’uomo, arriva un passaggio perfetto per Calhanoglu che colpisce il palo. Utile.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Pauroso il ritmo di Barella alla seconda giornata di campionato. Oltre alla tanta corsa non manca la qualità.

– dal 71′ DAVIDE FRATTESI 6 – Ha tanta voglia di farsi vedere, l’azione in solitaria al minuto 93 lo dimostra. Calma Davide, c’è tempo.

HAKAN CALHANOGLU 7.5 – Si dice che stia rincorrendo i raccattapalle intorno al campo per recuperare gli ultimi palloni. Una piovra che ha catturato ogni singola palla giocabile, il recupero nel primo tempo su Nandez è da calciatore totale.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Dalla parte sinistra si crea tanto, la sua qualità serve per gli scambi ed imbeccare sempre Dimarco o Thuram. Ottima prestazione dell’armeno.

– dall’82’ STEFANO SENSI S.V.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Assist per il 2-0 firmato Lautaro Martinez, poi il solito pericolo palla al piede con i compagni che non sfruttano a dovere i suoi cioccolatini.

– dal 71′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra nel maggior momento di difficoltà, aiuta quando serve Bastoni con Luvumbo.

Cagliari-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Non segna? Non ci sono problemi, questo giocatore può determinare anche così. Sponde mai sbagliate, tocchi di fino come l’esterno per Dimarco sul secondo gol, pressing alto continuo e assist preciso di sinistro per Dumfries. Siamo sicuri che con Lukaku oggi sarebbero arrivare le reti segnate nel primo tempo?

– dal 76′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Trattiene più palloni possibili, ma è poco partecipe nella fase finale del match.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Un palo di sinistro al volo, ma soprattutto la finta a mettere a terra Augello e il gol di destro sul primo palo. Capocannoniere e sempre più leader della sua squadra. In due partite è sempre il migliore in campo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – La sua Inter è divertente, gioca un calcio armonioso, preciso e di qualità. La squadra morde la partita fin dall’inizio, corre a ritmi forsennati e tenta di chiudere la pratica già nel primo tempo. Le occasioni da gol arrivato, le reti anche con Dumfries prima e con Lautaro Martinez poi. La ripresa mostra infine la maturità raggiunta dai nerazzurri, che addormentano il match facendo girare a vuoto i giocatori del Cagliari.

Le pagelle degli avversari: il Cagliari di Ranieri

CAGLIARI – Radunovic 6; Zappa 5.5 (Shomurodov S.V.), Dossena 5.5, Obert 5.5, Augello 5; Nandez 6.5, Makoumbou 6, Sulemana 6 (Deiola S.V.), Jankto 5.5 (Azzi 6); Oristanio 5 (Di Pardo 6), Pavoletti 6 (Luvumbo 6) All. Ranieri 5