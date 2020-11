Borussia Monchengladbach-Inter, l’arbitro della partita di Champions League

Designazione Arbitro

Borussia Monchengladbach si giocherà martedì alle ore 21 al Borussia Park: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021: ci sarà Makkelie della federazione olandese, già (sfortunatamente) visto in finale di Europa League.



ARBITRO BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER (martedì 1 dicembre ore 21.00)

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA GRUPPO B

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Assistenti arbitrali: Mario Diks – Hessel Steegstra

Quarto ufficiale: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Arbitro VAR: Kevin Blom

Assistente VAR: Jochem Kamphuis