Bologna-Inter segnerà il ritorno in campo della squadra di Conte, che ancora non ha la certezza di poter schierare tutti i nazionali. Atteso l’ultimo giro di tamponi, a cui va aggiunta la preoccupazione per il possibile focolaio della Nazionale Italiana

SITUAZIONE IN AGGIORNAMENTO – La positività dello juventino Leonardo Bonucci al Covid-19 (vedi comunicato) ha fatto scattare lo stato di allerta in tutti i club che in queste ore hanno riaccolto i nazionali italiani. Tra queste anche l’Inter, che continuerà a seguire con la massima attenzione l’iter previsto dal protocollo sanitario. Per scongiurare problemi last minute legati ai tre azzurri della rosa di Antonio Conte bisognerà attendere l’ultimissimo giro di tamponi pre-partenza per Bologna, dove tra poco più di 48 ore si tornerà in campo. I dubbi di formazione per Conte sono sempre gli stessi (vedi articolo) ma ora si aggiunge l’incognita dei tre italiani. Più che Alessandro Bastoni (già fermato dal Covid-19 a inizio stagione, ndr) e Stefano Sensi, comunque destinato a sedersi inizialmente in panchina, è l’insostituibile Nicolò Barella a impensierire un po’ in vista di Bologna-Inter. In casa nerazzurra, comunque, la situazione per il momento è sotto controllo e non ci si fa prendere dal panico.