Benfica-Inter, problemi in difesa per Schmidt! La probabile – Sky

Benfica ed Inter si sfideranno questa sera al “Da Luz”. Secondo quanto riferito da Sky Sport la squadra lusitana è in totale emergenza in difesa.

LA PROBABILE – Benfica-Inter andrà in scena questa sera alle 21. La squadra di Schmidt arriva all’andata dei quarti di Champions League in piena emergenza in difesa: oltre allo squalificato Otamendi, il tecnico dei lusitani dovrà rinunciare a Bah per infortunio. Da monitorare anche le condizioni di Grimaldo che non è al 100% ma ci sarà. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Benfica dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Vlachodimos in porta. Difesa formata da Gilberto a destra, Morato ed Antonio Silva centrali e Grimaldo a sinistra. A centrocampo Florentino e Chiquinho davanti alla difesa. Dietro all’unica punta Gonçalo Ramos agiranno Joao Mario e Aursnes sulle corsie esterne con Rafa Silva sulla trequarti. Di seguito la probabile formazione del Benfica.

BENFICA (4-4-2): Vlachdimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Gonçalo Ramos.