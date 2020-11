Atalanta-Inter, tante opzioni per Gasperini: Pessina titolare. Gioca Ilicic?

Gian Piero Gasperini Atalanta

Atalanta-Inter, se da una parte Antonio Conte dovrà fare a meno di diversi giocatori come lo stesso Romelu Lukaku (vedi QUI), Gasperini invece avrà l’imbarazzo della scelta: dentro Pessina per l’indisponibile De Roon. Ilicic torna titolare? (QUI le probabili formazioni).

LA PROBABILE – Atalanta-Inter, gara valida per la settima giornata di Serie A 2020-21, avrà luogo al “Gewiss Stadium” di Bergamo alle ore 15. Dopo le sconfitte maturate in UEFA Champions League rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid, le due squadre sono chiamate a rispondere in campionato. Se da una parte l’Inter di Antonio Conte dovrà fare a meno di diversi giocatori indisponibili, tra questi Romelu Lukaku recuperato per la panchina ma ancora non al meglio, dall’altra Gian Piero Gasperini avrà l’imbarazzo della scelta nonostante le assenze di Gosens e De Roon. Ruggeri, giovane prodotto della Primavera dell’Atalanta, giocherà sulla fascia sinistra, mentre Pessina prenderà il posto del centrocampista olandese. In attacco tutti disponibili con Duvan Zapata centravanti e Gomez nella posizione di trequartista, con lui dovrebbe tornare titolare anche Josip Ilicic, con Miranchuk e Malinovskyi pronti a subentrare a partita in corso.