Atalanta-Inter, Lukaku c’è ma non sarà rischiato! Dubbio sulle fasce

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Atalanta-Inter, le due squadre oggi si affronteranno alle 15 presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo, gara valida per la settima giornata di campionato di Serie A 2020-21 (vedi QUI). Come già annunciato da Antonio Conte in conferenza, Romelu Lukaku ci sarà (vedi articolo) ma molto probabilmente non sarà rischiato. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

ZERO RISCHI – Verso Atalanta-Inter in programma oggi alle 15, Antonio Conte come già annunciato convocherà Romelu Lukaku che dunque sarà a disposizione del match ma solo dalla panchina, per evitare rischi. In difesa torna Milan Skriniar al posto di Danilo D’Ambrosio. A centrocampo invece, a seguito della positività del portiere Daniele Padelli, in dubbio anche la convocazione per Roberto Gagliardini (e Ionut Radu) e dunque da escludere per una maglia da titolare. Ci saranno invece Arturo Vidal insieme a Marcelo Brozovic, con Nicolò Barella nella classica posizione più avanzata dietro le due punte Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, scelto per sostituire oggi il centravanti belga. Per il tecnico nerazzurro un solo dubbio sulle fasce e riguarda Matteo Darmian, che potrebbe prendere il posto di uno tra Achraf Hakimi e Ashley Young.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter con i possibili ballottaggi (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young/Darmian; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

A disposizione: Stankovic, Radu*; Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio; Gagliardini*, Perisic, Eriksen, Darmian, Nainggolan; Lukaku, Pinamonti.

* in attesa di sapere se potrà essere convocato.