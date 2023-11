Atalanta-Inter, Gasperini fa valutazione su Scalvini per la formazione

Atalanta-Inter prenderà il via alle 18 e per Gasperini c’è una fondamentale scelta da fare: se schierare o meno Scalvini, che comunque ha recuperato ed è fra i convocati. La formazione dovrebbe più o meno ricalcare quella di Empoli.

IL RECUPERO – Giorgio Scalvini era uscito all’intervallo nella vittoria per 0-3 lunedì a Empoli, andando inevitabilmente fra i giocatori a rischio per Atalanta-Inter. Il difensore classe 2003 ha lamentato un problema di lombalgia, gestito in questi giorni a Zingonia. Ieri però Gian Piero Gasperini lo ha inserito fra i convocati, segno di come sia recuperato. E la sensazione è che alla fine possa anche partire titolare. Senza di lui dovrebbe giocare Rafael Toloi, nella difesa a tre che prevede anche Berat Djimsiti e Sead Kolasinac. In porta invece il favorito è Juan Musso rispetto a Marco Carnesecchi, con i due che più volte si sono scambiati il posto fra i pali in stagione.

LE SCELTE – L’Atalanta contro l’Inter dovrebbe presentare la stessa formazione con cui aveva iniziato la partita di Empoli, o quasi, più o meno come Simone Inzaghi. Il “quasi”, oltre alla situazione Scalvini, è legato alla presenza sulla destra di Hans Hateboer (titolare cinque giorni fa) o Davide Zappacosta. Sulla fascia sinistra invece il prescelto di Gasperini da tempo è Matteo Ruggeri. Davanti alla difesa non sono in discussione Marten de Roon ed Éderson, così come centravanti c’è Gianluca Scamacca reduce da una prestazione sensazionale al Castellani con doppietta (incluso gol di tacco), assist e non solo. Dietro di lui sono in tanti a poter ricoprire i due posti rimanenti, ma è da escludere che non ci siano Teun Koopmeiners (a segno nell’ultima) e Ademola Lookman (assist). Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.