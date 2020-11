Atalanta-Inter, 7ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Atalanta-Inter

Atalanta-Inter è in programma domenica alle ore 15 per la settima giornata di Serie A: ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita del Meazza.



PARTITA

Atalanta-Inter (7ª giornata di Serie A 2020-2021).

DOVE

Gewiss Stadium a Bergamo.

QUANDO

Domenica 8 novembre 2020 a partire dalle ore 15.00.

DIRETTA TV

Sky Sport Serie A (Canale 202) e Sky Sport 252, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Antonio Conte ha vinto solo una volte nelle ultime quattro giornate, contro il Genoa, ed è già a -4 dal Milan capolista con dieci gol subiti in sei turni di campionato. L’Atalanta è un punto sopra, avendo ritrovato la vittoria sabato scorso a Crotone dopo due KO di fila, ma arriva dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Liverpool, 0-5 martedì sera.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Atalanta-Inter a partire da domani, con le dichiarazioni degli allenatori fra cui la diretta della conferenza stampa di Antonio Conte e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.