VIDEO – Empoli-Inter è il festival del gol: sette in tutto, Adani dà la certezza

Daniele Adani

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 novembre 2002. A Empoli va in scena il recupero della prima giornata di Serie A. Un festival del gol che viene vinto dai nerazzurri, grazie alla rete di Daniele Adani.

Empoli-Inter 3-4: il tabellino

EMPOLI – Berti; Cribari, Atzori, Belleri, Lucchini (46′ Cupi); Grella (54′ Vannucchi), Giampieretti, Buscé; Di Natale, Rocchi, Cappellini (54′ Tavano). All. Baldini

INTER – Toldo; Zanetti, Cordoba, Materazzi, Coco; Vivas (64′ Adani), Emre, Di Biagio (72′ Almeyda), Morfeo; Crespo, Recoba (87′ Dalmat). All. Cuper

Gol: 6′ Crespo, 11′ Zanetti (I), 16′ Di Natale (E), 51′ Recoba (I), 61′ Vannucchi (E), 85′ Adani (I), 90′ Tavano (E)

Ammoniti: Giampieretti (E), Zanetti, Vivas, Morfeo, Recoba (I)

Il resoconto

Empoli-Inter, prima giornata della Serie A 2002-2003, viene recuperata il 6 novembre, a causa dello sciopero che fece rinviare il primo turno. E in Toscana va in scena un vero e proprio festival del gol, che inizia già dopo sei minuti. Hernan Crespo è il più lesto ad avventarsi su una respinta di un difensore seguita a un cross di Alvaro Recoba. E dopo cinque minuti, capitan Javier Zanetti firma il raddoppio con un tiro al volo dal limite, sugli sviluppi di un corner. Altri cinque minuti, e arriva anche il gol toscano, con Antonio Di Natale che punisce Francesco Toldo sul primo palo. Per i successivi gol bisogna aspettare la ripresa, e anche qui non passerà molto tra l’una e l’altra squadra. Al 51′ El Chino Recoba segna a modo suo, con una botta di sinistro da trenta metri. Dopo dieci minuti, Ighli Vannucchi risponde all’uruguayano con una splendida punizione all’incrocio, siglando il 2-3. Il gol-vittoria dell’Inter lo segna Daniele Adani, grazie a un incornata sugli sviluppi di un corner all’85’. All’ultimo minuto segna anche Francesco Tavano, in modo molto fortunoso, ma l’Empoli si fermerà sul 3-4. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti i gol: