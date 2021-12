Sousa: «Primo gol con l’Inter, che emozione! Oggi mostrato nostro valore»

Kathellen Sousa, difensore dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni ufficiali della società dopo la vittoria nel derby contro il Milan, nella quale ha anche aperto le marcature.

PRIMO GOL – Kathellen Sousa ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Milan, nella quale ha anche segnato il suo primo gol in nerazzurro: «Ringrazio Dio e la mia famiglia per il sostegno. È stato il mio primo gol per questa squadra ed è bellissimo averlo fatto dopo il brutto infortunio che ho avuto. Sono grata per questo. Oggi abbiamo lottato fino alla fine e mostrato di cosa siamo capaci. Abbiamo lavorato duro e ottenuto il risultato che ci serviva. Adesso ci concentreremo sul Sassuolo per cercare di ottenere un’altra vittoria».