Karchouni: «Bello vincere il derby, felicissime. Da domani solo Sassuolo»

Ghoutia Karchouni, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali della società al termine della gara vinta per 0-3 contro il Milan, nella quale ha siglato la rete che ha di fatto chiuso i giochi.

DERBY EMOZIONANTE – Ghoutia Karchouni ha parlato ai microfoni di Inter TV della vittoria contro il Milan, arrivata anche grazie a un suo gol: «È stato bellissimo oggi giocare questo derby e vincerlo, non ci eravamo ancora mai riuscite in campionato. Siamo felicissime per il risultato. La vittoria è veramente importante per scalare la classifica, siamo vicine alla vetta e ora dobbiamo restare concentrate anche sulla prossima partita. Adesso ci godiamo la vittoria, ma da domani saremo concentrate soltanto sulla sfida contro il Sassuolo».