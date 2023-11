Sonstevold: «Inter Women, deluse dopo il Como. Dobbiamo migliorare»

Sonstevold, calciatrice norvegese dell’Inter Women, in un’intervista su Inter TV è tornata a parlare della sconfitta contro il Como e del percorso fatto fin qui dalla squadra.

DELUSIONE – Anja Sonstevold ha parlato così dopo l’ultima partita persa in campionato: «Siamo deluse da questa partita (quella contro il Como, ndr). Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e non abbiamo trovato spazi nella loro difesa. Non abbiamo giocato con rapidità e siamo stati prevedibili negli ultimi metri. Vogliamo migliorare da questo punto di vista. Prima del Como il percorso era positivo per come abbiamo giocato. Siamo motivate per riuscire a fare meglio e vincere».