Cottarelli: «Zilliacus vuole l’Inter? Tante parole e pochi soldi! InterSpac…»

Carlo Cottarelli, economista e noto tifoso dell’Inter, è tornato a parlare del suo progetto InterSpac e dell’interesse da parte di Zilliacus per l’acquisto del club nerazzurro. Ne ha parlato in un video pubblicato nel canale YouTube di QSVS.

INTERESSE INTER – Carlo Cottarelli non è convinto riguardo l’interesse dell’imprenditore Thomas Zilliacus: «Lui ha detto di essere interessato all’azionariato popolare. Però ho l’impressione che le parole siano tante e che i soldi siano pochi. Ma penso si possa dire anche per l’azionariato popolare. Se ha l’intenzione e le risorse per prendere l’Inter e lo fa, magari è interessato all’azionariato. Però in concreto non abbiamo ancora visto nulla. InterSpac esiste ancora, noi siamo ancora pronti a far partire la potenziale raccolta fondi se c’è un interesse da parte della proprietà nel collaborare coi tifosi che ci vogliono mettere capitale. Ovvio che sulla base del sondaggio di un paio di anni fa i soldi dell’azionariato popolare non sono abbastanza per comprare l’intera società. Il progetto è iniziato nel 2018 e già quel momento ci era stato detto che non c’era interesse nel progetto. Poi ci ho provato altre due volte, ma capisco quanto sia complicato fare entrare oltre duecentomila tifosi all’interno della società. Io sono sempre pronto a far partire il progetto qualora la società fosse interessata. Il modello resta quello tedesco, come il Bayern Monaco: una parte di società è rappresentata dai tifosi. Poi ci sono Audi, Adidas e Allianz».

Fonte: Canale YouTube QSVS