Serie A Femminile, la classifica dopo la 2ª giornata: Inter Women in testa

Serie A Femminile protagonista dell’ultimo weekend in Italia. Completata anche la seconda giornata di campionato. L’Inter Women di coach Guarino mantiene la vetta, ma non è ancora solitaria. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A Femminile dopo i primi 180′ stagionali.

PRIMO POSTO – La vittoria interna di misura con gol di Gloria Marinelli (vedi articolo) riporta l’Inter Women di Rita Guarino in testa alla classifica della Serie A Femminile a punteggio pieno. Sei punti su sei per la squadra nerazzurra, che al momento vanta anche un altro interessante score: quattro gol fatti e zero subiti. Il primo posto dell’Inter è in co-abitazione con le altre quattro squadre che hanno vinto le prime due partite: Juventus, Milan, Roma e Sassuolo, tutte a quota 6.

LE ALTRE POSIZIONI – Al sesto posto c’è, in solitaria, la Sampdoria con 3 punti. Poi, segue la coppia formata da Empoli e Pomigliano a quota 1. Dopo la 2ª giornata di Serie A Femminile, sono ancora quattro le squadre ferme a quota 0 punti: Fiorentina, Hellas Verona e Napoli, oltre alla Lazio, sconfitta proprio dall’Inter capolista. Nel prossimo weekend è in programma la 3ª giornata, che vedrà l’Inter in casa dell’Empoli. Altra domenica favorevole per le ragazze allenate da coach Guarino? Successivamente seguirà la sosta, altri tre punti sarebbero importantissimi.